Torna lo storico Slalom Giarre – Milo, cresce l'attesa per la 23ª edizione.

Cresce l’attesa tra i tanti appassionati di motori per la 23ª edizione dello Slalom Giarre – Milo, organizzato dall’Automobile Club Acireale, in sinergia con l’A.s.d. Scuderia Giarre Corse e con il patrocinio dei Comuni di Giarre e Milo. La macchina organizzativa è già in moto per le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del tracciato, lungo circa 3 chilometri con 12 barriere, in vista della manifestazione in programma sabato 4 maggio e domenica 5 maggio.

Una gara di destrezza, non di velocità, in cui i piloti dovranno dimostrare tutta la propria abilità, evitando di far cadere i birilli presenti lungo il percorso. Ogni birillo caduto corrisponderà ad una penalità di dieci secondi. La gara, valevole per il Trofeo d’Italia Slalom Sud Aci Sport, lo scorso anno ha registrato un boom di iscrizioni, ben 123, il più alto a livello nazionale per questa specialità. Un successo che lascia ben sperare anche per la 23ª edizione.

Sabato 4 maggio, quindi, appuntamento con le verifiche e domenica 5 maggio con la competizione, suddivisa in una manche di ricognizione e in tre manches di gara. Anche quest’anno lo Slalom Giarre – Milo verrà trasmesso in diretta sul seguitissimo canale youtube Naxos ProRacing, con la telecronaca di Enzo Amoroso, e sulla pagina Facebook Giesse produzione, con le riprese e la regia di Giuseppe e Salvo Faro.