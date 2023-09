Sport all'aperto, grande successo per la "Corsa del ricordo"

È passata per la prima volta da Catania la Corsa del Ricordo, oggi, domenica 17 settembre 2023, nell’ambito dello SportCity Day, manifestazione a carattere nazionale che raggruppa una serie di iniziative dedicate allo sport all’aperto in città. In una giornata assolata, proprio estiva, si sono riuniti in piazza Università gli atleti, 34 della categoria professionisti e una trentina amatoriali e che insieme hanno percorso il circuito cittadino individuato dagli organizzatori.

Lo start è partito da piazza Università, poi la corsa podistica è proseguita per un circuito cittadino di 1,4 km (ripetuto 6 volte per la gara competitiva – 8,4 km – e 2 per quella non competitiva – 2,8 km): via Etnea, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Cutelli, via Ventimiglia, via teatro Massimo, via Rapisardi, via di Sangiuliano, e ritorno, attraverso via Etnea, con arrivo in piazza Università.

Qui è avvenuta la premiazione degli atleti che si sono contraddistinti nelle diverse categorie. Mentre, ad intrattenere il pubblico, il gruppo degli sbandieratori “Città di Randazzo” con diverse esibizioni. Anche Catania, così, ha puntato l’attenzione sulla dolorosa pagina di storia, non soltanto in occasione del Giorno del Ricordo, che ricorre il 10 febbraio di ogni anno (Legge 30 marzo 2004, n. 92), ma durante tutto l’anno, dando vita alla gara, proprio a settembre.

"Tutto si è svolto nel migliore dei modi - ha detto il presidente del comitato provinciale Angelo Musmeci - sia a livello organizzativo che di presenze. Questa prima edizione è andata molto bene anche grazie a chi ha creduto in noi e siamo sicuri che ne seguiranno altre".

Sul palco allestito per presentare l’evento si sono alternati, per dare l’avvio alla gara, oltre al presidente catanese Musmeci, anche la presidente regionale ASI Maria Tocco, il responsabile nazionale settore atletica leggera Sandro Giorgi, il vice presidente vicario del Coni Siciliano Enzo Falzone, il sindaco di Catania Enrico Trantino, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e il presidente di Assoesercenti Sicilia Salvo Politino.

«ASI è sport ma è anche cultura del sociale - ha detto Maria Tocco, presidente regionale ASI - e oggi siamo qui proprio per promuovere lo stare insieme, la condivisione e l’integrazione. Vogliamo lanciare l’idea dello sport come modo di vivere sano e portatore di benessere fisico e mentale».

Premiata l’Asd Atletica Sicilia per il maggior numero di iscritti (12) alla competizione, mentre nelle categorie professionisti assoluti, sul podio:

Cat. Donne:

Emily Kemp Giuseppina Laudani Lucia Patroinaggio

Cat. Uomini