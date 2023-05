Corse di cavalli, risse, truffa dello specchietto: 19 avvisi orali e 8 fogli di via emessi dal Questore

Il Questore ha emesso, nel mese di aprile, 19 avvisi orali e 8 fogli di via, con divieto di ritorno per 3 anni nei comuni dove hanno manifestato la pericolosità sociale, nei confronti di persone socialmente pericolose e responsabili di reati rilevanti per la sicurezza pubblica. I provvedimenti sono stati adottati al termine dell’istruttoria curata dalla divisione anticrimine della Questura.

Le misure di prevenzione hanno riguardato diversi episodi tra cui: l’organizzazione e la promozione di corsa cronometrata di cavalli, episodio accertato dai militari il 5 marzo nel territorio di Nicolosi, quando venne bloccata una gara in salita con calesse, trainato da purosange, che vedeva protagoniste più persone che avevano pure bloccato la circolazione stradale; una truffa “dello specchietto”, accertata a Sant’Agata Li Battiati ai danni di un’anziana signora alla guida del proprio veicolo, alla quale veniva richiesta la somma di 50 euro per la riparazione del presunto danneggiamento; le truffe dei falsi “green pass” accertate dai militari di Gravina, quando alcuni soggetti si presentavano presso l’Hub vaccinale al posto di altri.

Inoltre, sono stati emessi 4 divieti di accesso a locali pubblici, a seguito di risse avvenute al loro interno e nei loro pressi: tra gli episodi presi in esame, uno è avvenuto nei pressi della Stazione ferroviaria di Catania e uno si è verificato a Castiglione di Sicilia dove, in occasione del Carnevale in piazza, i carabinieri intervennero per una rissa.

Infine è stato emesso un Daspo sportivo della durata di anni 2 nei confronti di un giocatore di calcio il quale, durante una partita di Terza Categoria disputatasi il 26 marzo a Caltagirone, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco, aggrediva l’arbitro che, dagli spogliatoi, richiedeva l’intervento dei carabinieri di zona.