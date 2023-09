Ritornano i corsi gratuiti di italiano per stranieri, ecco come partecipare

I corsi di lingua italiana per stranieri promossi dal Comune di Catania, indirizzati a tutti gli immigrati adulti con un regolare permesso di soggiorno, avranno inizio il prossimo 18 settembre nella sede della biblioteca comunale Vincenzo Bellini di via Antonino di Sangiuliano 307. Le lezioni saranno articolate su tre livelli. Principianti: lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 10.30 (inizio corso 18 settembre); Pre-intermedi: lunedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 (inizio corso 18 settembre); Intermedi: martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (inizio corso 19 settembre). Per iscriversi ai corsi di italiano gratuiti promossi dall’amministrazione comunale, bisogna scaricare il modello della domanda dalla pagina web della biblioteca comunale dal sito istituzionale del Comune di Catania e inviarlo compilato per email a: biblioteca.bellini@comune.catania.it . Per effettuare il test d'ingresso si può chiamare al numero 095/7151846 in orari d’ufficio.