Gravina, si cercano autoscuole per corsi abilitanti alle patenti C e D

Il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso e l’assessore con delega ai Servizi Sociali Valentina Cavallaro, rendono noto che, nell’ambito delle attività del Distretto Socio Sanitario 19, di cui il Comune di Gravina di Catania è capofila, è stato pubblicato l'avviso per la formazione di una long-list di enti di formazione accreditati presso la Regione Siciliana per la realizzazione di corsi professionalizzati e di autoscuole per corsi di qualificazione iniziale per il conseguimento della carta del conducente e delle patenti “C” e “D”. Destinatari della misura sono i soggetti appartenenti a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. Gli interessati o i loro rappresentanti possono presentare domanda entro il 9 aprile 2021 presso il loro Comune di residenza. L'avviso pubblico, con l’indicazione dei documenti da presentare a corredo dell’istanza, è disponibile presso gli uffici relazioni con il pubblico dei Comuni di residenza oppure può essere scaricata dai siti istituzionali degli stessi Comuni o del Comune capofila.