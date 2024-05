Una nuova corsia di nuoto nell'area marina protetta "Isole Ciclopi"

"Abbiamo accolto l'idea proposta dal gruppo Iowst (Irriducibili open water swim team) e, in questi mesi, con l' area marina protetta "Isole Ciclopi" abbiamo lavorato per creare una corsia di nuoto in acque libere composta da boe di delimitazione". E' quanto reso noto dal primo cittadino di Aci Castello, Carmelo Scandurra.

"Tra qualche giorno - continua - si procederà alla collocazione delle boe a cento metri dalla riva, tra il lungomare Scardamiano e i faraglioni di Aci Trezza. Il tracciato, delimitato da gavitelli gialli, servirà ad evitare pericolose interferenze da parte delle imbarcazioni, impedendo ai diportisti di ormeggiare e delimiterà un'area sicura lungo la costa dove sarà proibita la navigazione a motore".