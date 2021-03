Acireale, sette agenti della municipale abilitati all'uso del defibrillatore

Nella sede dell’associazione “Nuova Galatea” ha avuto luogo il corso di formazione per l’uso del defibrillatore installato in piazza Duomo, su iniziativa del consigliere comunale Alessandro Coco. I dipendenti comunali che hanno acquisito le competenze specifiche per utilizzare il dispositivo sono Alfio Barbagallo, Giuseppina Camelia, Alfio Sciacca, Sebastiana Lo Giudice, Maria Rita Rosalia, Francesca Sambataro e Antonino Sciuto, tutti in servizio presso la polizia municipale. Il corso denominato “Dae” abilita all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno e verrà frequentato, successivamente, da altri cinque appartenenti al corpo.