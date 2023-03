Corso di formazione per guardie zoofile AIPA

L’Ente Associazione Italiana Protezione Animali A.I.P.A. APS, comunica che sono aperte le iscrizioni per il Corso di Formazione Guardie Zoofile A.I.P.A. per l’anno 2023. Il corso di formazione è totalmente gratuito e possono partecipare tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 25 e i 58 anni. Il corso di formazione tratterrà il Format dell’ASP veterinaria e ai sensi dell’art. 57 del c.p.p. e della Legge 20 luglio 2004, n.189 nozioni di Polizia Giudiziaria relative alle funzioni delle guardie zoofile A.I.P.A. indotte da personale U.P.G. Per iscrizioni e/o informazioni , presentarsi presso la Sede Centrale dell’A.I.P.A. ubicata in Via Serve della Divina provvidenza 18 Catania nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00. o chiamare al 3487971701. Il Corso di formazione è rivolto a tutti i cittadini entrambi i sessi ai sensi delle Leggi 903/77 e 125/91.