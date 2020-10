Corso di formazione per "operatrici antiviolenza” a San Gregorio

Sabato 24 ottobre, alle ore 10, nell'aula consiliare del Comune di San Gregorio sarà presentato il Corso di “Formazione di operatrici antiviolenza” indirizzato ad avvocate, psicologhe, pedagogiste, assistenti sociali, insegnanti, volontarie. Le lezioni, tutte tenute da relatori e relatrici di eccellenza, si terranno ogni sabato mattina dalle ore 9 alle ore 14 nell'aula consiliare del Municipio, tutti i sabati di novembre e i sabati 5, 12 e 19 dicembre. A causa dell'emergenza covid, le lezioni si terranno per tutte in streaming mentre alle lezioni in presenza, nell’aula consiliare, non potranno partecipare più di dieci corsiste. Le corsiste iscritte avranno diritto, a turno, di partecipare alle lezioni in presenza. A fine Corso tutte riceveranno un attestato di partecipazione.

L’iniziativa è stata organizzata dal Centro antiviolenza Galatea col patrocinio del Comune di San Gregorio, assessorato alle Pari opportunità diretto da Giusi Lo Bianco. Dopo la presentazione del Corso, sempre sabato 24, da Piazza Guglielmo Marconi partirà una “camminata di solidarietà” lungo la via principale per sensibilizzare la cittadinanza all’annoso e grave problema della violenza sulle donne. "La nostra Amministrazione – ha commentato l’assessora Lo Bianco - ha sempre dimostrato grande sensibilità per i servizi contro la violenza di genere e vuole continuare ad operare per il territorio in maniera attiva, proficua e costante. Nel 2014 - ha concluso la prof. Lo Bianco - organizzammo il primo corso di formazione che coincise con l'apertura dello sportello antiviolenza Galatea presso il nostro Comune. Oggi, dopo 5 anni, vogliamo dare l'opportunità ad altre professioniste di formarsi in maniera eccelsa e continuare ad operare a favore delle donne". Coloro che fossero interessate al Corso potranno iscriversi, gratuitamente, entro il 12 ottobre, tramite: centrogalatea@virgilio.it. Le lezioni sono accreditate presso l'ordine degli assistenti sociali.