Topi e rifiuti alle spalle di piazza della Repubblica: serve una nuova bonifica

Degrado e abbandono sembrano essere una costante nella zona compresa tra corso Sicilia e piazza della Repubblica. A lanciare l’allarme è il vicepresidente del Primo Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono. "Segnalo da tempo – ha detto Arcidiacono - lo stato di degrado e abbandono in cui versano sia corso Sicilia che piazza della Repubblica. Occorre trovare soluzioni immediate per contrastare il degrado che nel tempo si sta espandendo a macchia d'olio sul nostro territorio. In particolare – continua l’esponente autonomista - la zona in questione presenta pessime condizioni igieniche sanitarie causate dalla presenza massiccia di cumuli di spazzatura e materiale vario di risulta". Negli anni passati, in questo spiazzo in disuso era stata allestita una sorta di "tendopoli", poi sgomberata. Andati via i migranti, il degrado è comunque tornato, grazie anche all'inciviltà di alcuni catanesi che scaricano qui persino il materiale invenduto dei banchi di ortofrutta della vicina fiera di piazza Carlo Alberto.

"Servono urgenti interventi di bonifica e derattizzazione per scongiurare una possibile invasione di topi. Ritengo opportuno e doveroso – conclude - nei confronti della nostra comunità, attivarsi e prevedere misure che consentano un percorso di riqualifica per fare in modo che Corso Sicilia e Piazza della Repubblica possano nuovamente essere il salotto della nostra città".