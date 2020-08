Sangue in Corso Sicilia: accoltellato un uomo, residenti esasperati

I residenti sono esasperati e hanno denunciato sui social l'ennesimo episodio di cronaca nera avvenuto nella zona di Corso Sicilia. Come scrive Pietro Ivan Maravigna ieri sera vi è stato un uomo accoltellato e sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Le immagini sono inequivocabili: si vede un uomo riverso a terra attorniato da una pozza di sangue. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, un extracomunitario, sarebbe stato ferito con una coltellata ad un braccio da qui la perdita copiosa di sangue. Non avrebbe però fornito agli inquirenti alcuna indicazione per poter ricostruire l'accaduto.

L'episodio segue le due rapine avvenute in breve lasso di tempo in via Rizzo, tra cui quella che ha visto come vittima un turista piemontese colpito al volto da una bottiglia di vetro scagliatagli da un cittadino gambiano che gli aveva rubato gli occhiali.

"Abbiamo finito le parole, è cessata la speranza! - scive Maravigna in un post -.Eravamo certi che, chi di competenza, dopo i gravissimi eventi criminali di ieri avrebbe finalmente disposto il servizio di vigilanza fissa che oramai da mesi un intero quartiere richiede. Eppure per imperscrutabili ragioni si continua a dire no a questa “ supplica” dei residenti".

Chiesta una decisa inversione di tendenza alle istituzioni ma anche allo Stato.