Corte dei conti apre fascicolo su evento Cannes, Schifani: "Massima fiducia e collaborazione"

Il governo regionale siciliano è nell'occhio del ciclone per una serie di spese come quelle della manifestazione "Sicily, Women and Cinema" che dovrebbe pubblicizzare la Sicilia, con eventi e una mostra fotografica, al festival cinematografico di Cannes. I primi a volerci vedere chiaro, dopo il presidente della Regione Renato Schifani che ha chiesto "chiarimenti e documenti relativi agli atti assunti" all'assessore al Turismo Francesco Scarpinato (FdI), sono i magistrati della procura della Corte dei conti della Regione Siciliana, guidata da Pino Zingale, che hanno aperto un fascicolo sulla vicenda.

La Regione siciliana ha impegnato 3,7 milioni di euro per il progetto riaffidato a una società anonima lussemburghese, l'Absolute blue, la stessa che ha curato l'evento l'anno scorso (spesa 2,2 milioni decisa dall'ex assessore oggi deputato Manlio Messina anche lui di Fratelli d'Italia).

Tanti gli aspetti da chiarire sulla vicenda, sollevata dal quotidiano La Sicilia, alcuni dei quali riassunti in un’interrogazione presentata all’Ars dai parlamentari del Pd. Nell’interrogazione vengono specificate nei dettagli alcune cifre, definite "spropositate per una singola mostra".

Nell’atto interrogativo vengono snocciolate alcune voci di spesa: sarebbero stati previsti infatti oltre "311 mila euro per lo shooting fotografico da realizzare in Sicilia", 2 milioni e 700 mila per l'affitto di "Casa Sicilia" e lo svolgimento di "vari eventi a Cannes", 227 mila euro per "spese d’agenzia". Ed ancora 920 mila euro per "affitto salone e decorazione", 306 mila per i pannelli pubblicitari, 511 mila per "animazioni e conferenza stampa", 790 mila per la manodopera, ed infine 30 mila per le spese relative agli ospiti della Regione a Cannes.

"Sin da quando il quotidiano La Sicilia ha trattato la vicenda, questa Presidenza si è premurata di chiedere all’assessorato competente una accurata relazione sul finanziamento, al fine di procedere ad una approfondita valutazione tecnica e politica. Nell’attesa di tale adempimento, riponiamo massima fiducia nei confronti dell’organo ispettivo della Corte dei Conti, alla quale assicuriamo sin da adesso la massima collaborazione". Ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.