Anche a Catania si manifesta contro l'abolizione del reddito di cittadinanza

Una rete di associazioni cittadine, ha indetto per lunedì 19 dicembre alle 9.30 un corteo a difesa del reddito di cittadinanza e del lavoro, che partirà da piazza Roma e attraverserà tutta via Etnea. "Dobbiamo difendere con forza questo indispensabile sostegno al reddito - si legge nella nota diffusa dagli organizzatori - che in Sicilia aiuta più di seicentomila abitanti, e chiedere nuove iniziative in grado d’invertire la drammatica mancanza di occupazione e le condizioni d’illegalità e di povertà diffuse nel mondo del lavoro".

Hanno aderito: Disoccupazione Zero, Fridays for future, Anpi, Arci, Lps, Colapesce, CSA Officina Rebelde, MUA - Movimento Universitario autogestito, Federazione del Sociale USB Catania, Asia USB Catania, Trinacria, Catania può, Associazione Culturale Su la Testa, Comitato contro il caro vita, 4 punti per Catania.