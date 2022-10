Il corteo per il funerale di due giovani morti in un incidente: motorini accerchiano la volante della polizia

"Una folla che aggredisce brutalmente una Jeep bianca, voci che gridano "bastaddu", un corteo funebre con Sh e l'immancabile 'munnizza' sullo sfondo. Mancano i kalashinokv e poi è come la Cecenia, le barbe già ci sono. Serve una bonifica militare del territorio". Il video pubblicato dalla pagina social Inciviltà a Catania sta facendo il giro del web. Poco dopo, a essere accerchiata dai motorini è stata una volante della polizia. Scene che a Catania rientrano ormai nel quotidiano. Il palcoscenico è il funerale del 20enne Carmelo Rapicavoli e del 29enne Fabrizio Storniolo, morti nell'incidente stradale verificatosi in viale Nitta, nel rione popolare di Librino, il 27 settembre.

"Ti mando questo video per raccontarti il degrado in cui ormai versa questa città, distrutta e ormai in mano a dei briganti in motorino - si legge nella segnalazione riportata dalla pagina social -, muoiono due ragazzi per un incidente in moto e viene organizzato un funerale che prende in ostaggio un intero quartiere, tra fuochi d'artificio, urla e motorini. Passa una pattuglia della polizia ed è lì che muore la presenza delle istituzioni: una donna si avvicina all'auto della polizia armata di qualcosa e dà un colpo alla vettura, aprendo successivamente lo sportello del passeggero".