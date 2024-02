Corteo Pro Palestina a Catania: momenti di tensione tra polizia e manifestanti

Momenti di tensione ieri pomeriggio a Catania durante il corteo in solidarietà al popolo palestinese. La manifestazione si è snodata per le vie del centro cittadino fino a raggiungere piazza Università, dove era previsto il suo scioglimento. Tuttavia, un gruppo di manifestanti ha tentato di proseguire il corteo fino a piazza Duomo, ma è stato bloccato da un cordone delle forze dell'ordine. Ne sono nati momenti di tensione come testimoniano le immagini girate dalla Federazione del sociale Usb Catania.

La situazione è poi tornata sotto controllo e il corteo è sembrato sciogliersi. Tuttavia, i manifestanti hanno aggirato la via Etnea e sono arrivati in piazza Duomo da stradine laterali, dove hanno continuato la protesta davanti al Municipio.

"Manifestiamo profonda preoccupazione per la carica della polizia a giovanissime/i studentesse e studenti che volevano esprimere le proprie idee nella principale piazza cittadina" - ha scritto in una nota Sinistra Italiana Catania.

"Sinistra Italiana, nel solidarizzare con i/le manifestanti, esprime tutta la sua fondata preoccupazione per il clima che si respira nel Paese e nella nostra città.Una carica contro un corteo di giovanissime e giovanissimi studenti rappresenta un fatto di una gravità inaudita e il peggior esempio dell'inaccettabile repressione del dissenso messa in campo da questo governo".

