Dopo la mobilitazione di dicembre, cittadini e associazioni tornano in piazza a Catania per difendere il reddito di cittadinanza e chiedere "lavoro e diritti". L'appuntamento è per sabato 28 gennaio, alle 16,30. Il corteo, che partirà da piazza Cutelli, terminerà in via Etnea, accanto alla Villa Bellini. Alla manifestazione hanno aderito già una decina di associazioni e sindacati di base. "In una situazione di profonda crisi, di disoccupazione endemica, di emigrazione forzata, di lavoro in nero e di sfruttamento - spiegano gli organizzatori -, l'unica azione del governo non può essere l'eliminazione di un sostegno al reddito che solo in Sicilia aiuta più di mezzo milione di persone".