Studenti in corteo per le vie del centro: "No alla riforma del Governo Meloni"

Oggi anche a Catania come in altre 40 città d'Italia, gli studenti medi e universitari sono scesi in piazza per protestare contro le politiche del governo Meloni.

"Con la riforma della scuola l'istruzione pubblica torna indietro di 50 anni e viene fatto un altro grande regalo alle aziende - afferma Diego D'Urso , responsabile scuola del Fgc Catania - la riduzione della durata del percorso scolastico a 4 anni per i tecnici e i professionali e l'incentivazione della scuola-lavoro con la creazione di campus scuola-azienda sono uno schiaffo in faccia pesantissimo ai 200 mila studenti scesi in piazza l'anno scorso dopo la morte di 3 loro coetanei in stage. La riforma prevede anche l'incentivazione delle misure repressive nelle scuole, rendendo più facile bocciare per il voto di comportamento. Vogliono mettere a tacere gli studenti che lottano per un futuro migliore, ma non ci riusciranno".

"Il governo Meloni - aggiunge - che promuove una riforma assolutamente peggiorativa per la scuola, che si sta facendo portavoce di politiche antipopolari sulla nostra pelle, è lo stesso Governo che dimostra sostegno incondizionato ai piani di morte del governo di Netanyahu e che si sta rendendo complice dei crimini di guerra portati avanti da Israele nei confronti del popolo palestinese. Gli studenti sanno da che parte stare e dalle mobilitazioni di oggi viene lanciato un messaggio chiaro: fermiamo il massacro, fermiamo la riforma Valditara"