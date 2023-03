La makeup artist siciliana Costanza Dicorrado tra i concorrenti di "Call Of Beauty" su Real Time

Costanza Dicorrado, giovane e talentuosa makeup artist siciliana è tra gli 8 concorrenti giovani promesse del makeup italiano, di Call Of Beauty, in onda su Real Time da sabato 11 marzo alle ore 15.50, condotto dalla beauty icon, influencer ed esperta di makeup Giulia De Lellis e il glam artist delle star Manuele Mameli. 8 concorrenti, 2 sfide, 2 beauty icon e un solo vincitore che volerà a Los Angeles, per diventare Brand Ambassador per Smashbox e Douglas e prendere parte della campagna del primer Smashbox. Con Call Of Beauty arriva il talent dedicato al mondo del trucco.

Costanza Dicorrado, catanese ventiquattrenne, collabora come creatrice di contenuti beauty con brand italiani e internazionali come Maybelline New York, Donna Moderna Beauty, Neve Cosmetics, Mesauda Milano. Ha collaborato come makeup artist wedding, organizzati dal Wedding Planner per eccellenza Enzo Miccio, in collaborazione con il grande Hair Stylist Toni Pellegrino. Nella sua carriera ha lavorato come makeup artist di Virna Toppi (Prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano). Ma non solo contenuti creator e campagne per brand di fama mondiale, ma anche collaborazioni cinematografiche come makeup artist ufficiale, tra cui la realizzazione del cortometraggio “Cuore Marchiato” scritto e prodotto da Debora Scalzo e diretto da Giovanni Ruggeri, tratto dall’omonimo romanzo best seller della Scalzo (NewBook).

Shortmovie candidato ufficialmente nella sezione cortometraggi ai “David di Donatello 2023”, e selezionato ufficialmente nella sezione cortometraggi al “Festival di Cannes 2023”. Makeup artist ufficiale del Docufilm “Paolo Vive”, diretto sempre dalla nota regista siciliana Debora Scalzo, con il grande attore italiano Bruno Torrisi nelle vesti del Giudice Paolo Borsellino. La Dicorrado è tra le giovani promesse del make up italiano, una ragazza catanese che dopo il liceo sceglie di frequentare un corso per aspiranti makeup artist e da lì a poco, grazie alla sua grande professionalità inizia a collaborare con i più grandi marchi internazionali di bellezza e a sviluppare un ottimo rapporto con la sua community.