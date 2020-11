Covid-19, Direzione urbanistica chiusa al pubblico per casi di positività

Gli uffici della Direzione comunale Urbanistica sono stati chiusi al pubblico a tempo indeterminato e il personale disponibile operativo in smart working, poichè sono stati registrati altri quattro casi di positività al coronavirus, oltre a quelli dei giorni scorsi, che avevano fatto decidere l’Amministrazione ad attivare la procedura di screening. Per contattare gli uffici comunali della Direzione Urbanistica di via Biondi n.8 ,si può inviare una mail a direttore.urbanistica@comune.catania.it e da mercoledì anche telefonando all’info point tel. 0957422045

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.