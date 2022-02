Covid, in Sicilia oltre 7 mila nuovi casi: tornano a scendere i ricoveri

Dopo la breve parentesi di ieri, tornano a scedere i posti letto occupati dai malati Covid in Sicilia. I nuovi casi invece sono invece 7.218 (ma 183 sono relativi a giorni precedenti) su 37.525 tamponi analizzati, per un tasso di positività del 19%. Altri 46 i decessi comunicati nel bollettino odierno (3 relativi ad oggi, 15 a ieri, 16 a domenica, 11 a sabato e uno al 28 gennaio), che portano il totale a 8.573. I ricoverati in regime ordinario sono dunque 1.480 (-16 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva - dove si registrano 7 nuovi ingressi - ci sono 140 pazienti (-1). Sono 1.658 i guariti, mentre gli attuali positivi sull'Isola diventano 250.657. Di questi 249.037 sono in isolamento domiciliari con sintomi lievi. I casi nelle province: Palermo (1.305); Catania (1.645); Messina (859); Siracusa (845); Ragusa (776); Trapani (384); Agrigento (773); Caltanissetta (650) ed Enna (164).

Il Covid in Italia

Il bollettino di oggi 1° febbraio 2022 fa registrare 133.142 nuovi casi su 1.246.987 tamponi (antigenici e molecolari) con un tasso di positività che si attesta al 10,6%. I decessi notificati nelle ultime 24 ore sono 427. Migliora la situazione negli ospedali: in leggero calo i pazienti nei reparti "ordinari" (-40), mentre è più marcata (se rapportata al totale dei ricoveri) la flessione delle terapie intensive (-35, per un totale di 1.549 pazienti in gravi condizioni). Continua a scendere anche il numero degli attualmente positivi (-116.092).