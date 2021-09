Covid, in Sicilia 602 nuovi casi e ricoveri stazionari: a Catania +75 contagi

Lieve calo dei nuovi contagi e situazione ospedaliera sostanzialmente stabile in Sicilia. E' il quadro che emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute sull'andamento della pandemia Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.758 tamponi (poco più di ieri) e accertati 602 nuovi positivi (ieri 878). La positività è del 3,2% (in calo rispetto al 4,6 di ieri). I ricoverati con sintomi del virus nei reparti ordinari sono 696 (uno in meno di ieri) mentre in terapia intensiva ci sono 99 posti occupati (come ieri ma con sei nuovi ingressi).

Complessivamente nei nosocomi dell'Isola col virus ci sono 795 pazienti (ieri 796). Altre 20.982 persone sono in isolamento domiciliare (ieri 21.924). Il totale degli attuali positivi è di 21.777, in calo rispetto al 22.720 di ieri. In 1.529 sono stati dichiarati guariti per un totale di 263.514. Le 16 vittime incluse nel report di oggi portano il numero complessivo a 6.673. Dalla Regione precisano però che cinque sono da ricondurre a ieri; 7 al 15 settembre; una al 14 settembre; una al 5 settembre; una al 25 agosto e una al 22 agosto. Guardando la divisione per province Messina è quella con più nuovi casi, cioè 125. Seguono Palermo 118; Trapani 91; Siracusa 87; Catania 75; Ragusa 54; Caltanissetta 23; Agrigento 19; Enna 10.

Sicilia tra zona gialla e zona bianca

La Sicilia è in zona gialla, ma dalla prossima settimana non sarà più molto probabilmente l'unica regione con qualche restrizione in più: i dati della Calabria sono infatti oltre la soglia che permette di rimanere in zona bianca. Ma con i dati a disposizione possiamo anche prevedere con un certo grado di certezza cosa succederà fino a fine mese.