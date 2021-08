Covid, Sicilia sopra i mille nuovi contagi e ricoveri in calo: a Catania +319 positivi

La situazione negli ospedali è migliore rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 7 in meno di ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 117 pazienti (+1 rispetto a ieri) con 4 nuovi ingressi

Pur restando sempre la regione con più contagi Covid in Italia, in Sicilia si registra un lieve calo dei casi giornalieri (1.091) e soprattutto - per effetto dei 1.118 guariti - il totale degli attuali positivi (28.443) fa registrare un segno "meno" dopo settimane. Sono poco più di 21 mila i tamponi processati, col tasso di positività del 5,1%. Sul bollettino diramato dal ministero della Salute figurano altri 19 morti, ma la Regione precisa che 6 sono deceduti ieri, 5 domenica 29, 5 sabato 28 e 3 venerdì 27. E anche la situazione negli ospedali è migliore rispetto a ieri. Infatti il saldo dei ricoverati con sintomi - che sono 824 - fa registrare un -7. Mentre in terapia intensiva ci sono 117 pazienti (+1 rispetto a ieri) con 4 nuovi ingressi. La mappa dei contagi per provincia: sono 240 i nuovi casi a Palermo, 319 a Catania, 27 a Messina, 126 a Siracusa, 45 a Ragusa, 86 a Trapani, 75 a Caltanissetta, 105 ad Agrigento e 68 a Enna.

Più vaccini e meno limiti

Le restrizioni imposte dal governo regionale ai comuni con un'alta percentuale di residenti non vaccinati stanno dando i primi risultati e il presidente Nello Musumeci allegerisce di conseguenza le misure. Dopo aver posto quattro comuni in "zona arancione", il governatore ha constatato l'aumento, in pochi giorni, delle vaccinazioni - che ieri sono state più di diecimila - e ha firmato una nuova ordinanza con cui consentirà l'attività di ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (limite che non vale per i conviventi) e l’obbligo di green pass per i locali al chiuso.