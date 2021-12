Caltagirone, annullati il presepe vivente e le altre manifestazioni

Alla luce delle nuove misure anti-Covid introdotte dal Consiglio dei ministri l'amministrazione comunale di Caltagirone ha deciso l'inevitabile stop ad alcuni eventi, feste e concerti previsti per i primi di gennaio 2022, ritenuti dalle autorità di pubblica sicurezza incompatibili con l'attuale situazione pandemica nazionale e locale. Saltano il presepe vivente (1 e 6 gennaio), i suoni di Natale con gli zampognari in centro storico (1 e 6 gennaio), il Concerto di Capodanno (2 gennaio), il concerto dell'istituto musicale 'Pietro Vinci' (4 gennaio), la manifestazione 'Caltagirone saluta Dante' (4 gennaio), il Gran Galà della Solidarietà (5 e 6 gennaio), gli stand di prodotti tipici nell'ex pescheria (5 gennaio) e il Concerto dell'Epifania, previsto per il 6 gennaio al Santuario della Madonna del Ponte.