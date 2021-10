Covid, il sindaco di Belpasso chiude un plesso scolastico: "Numerosi casi accertati"

Con ordinanza sindacale n. 110 del 23 ottobre 2021, il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, ha disposto la chiusura del plesso centro 'Madre Teresa di Calcutta', dal 25 al 29 ottobre. Lo rende noto lo stesso primo cittadino sulla sua pagina Fb. Alla base della decisione ci sono i numerosi casi di covid accertati in alcune classi del Circolo Didattico. "Questa decisione è frutto, come sempre, di interlocuzione tra scuola ed enti ed in particolare l'ASP che ha dato parere positivo alla chiusura della scuola, mediante una nota del Commissario G.Liberti. Questa decisione, inoltre - ha continuato Motta - è stata maturata alla luce della effettiva necessità di prudenza di cui ha bisogno adesso la situazione del Circolo 'Madre Teresa di Calcutta . Sappiamo che in parte questa circostanza è stata causata da una enorme "leggerezza"... ebbene, non ce lo possiamo permettere e soprattutto dobbiamo mirare a vivere un inverno migliore rispetto a quello che abbiamo vissuto l'anno scorso, in salute e in sicurezza. Quindi faccio appello, per l'ennesima volta, alla massima prudenza da parte di tutti, perché a prescindere da come la pensiamo in fatto di vaccini, il virus è ancora fra noi e agisce in maniera subdola. Nota bene – conclude il sindaco - negli altri plessi del territorio la situazione "contagi" non è tale da giustificare la chiusura".