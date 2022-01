Covid in Sicilia, 3.328 nuovi casi ma 271 sono relativi a giorni precedenti: ricoveri in lieve crescita

Meno tamponi e, naturalmente, meno contagi come ogni lunedì, ma tasso di positività che risale leggermente passando al 15,1% rispetto al 14,7% di ieri. Lunedì scorso era al 13,9%. Numeri però da prendere con le pinze perché la Regione riferisce che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi, 271 sono relativi a giorni precedenti al 27 gennaio. Sono invece nuovamente in crescita i ricoveri: +26 nelle aree ordinarie per un totale di 1.496, +1 in terapia intensiva dove sono 7 gli ingressi del giorno. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi. Sono 3.328 (ieri erano stati 6.141) i nuovi casi su 21.906 test processati (ieri 41.715). Il tasso di positività è al 15,1% (ieri era al 14,7%). I guariti sono 1.054. Continua a crescere il numero degli attuali positivi: 2.516 in più, per un totale di 244.960 siciliani al momento col Covid. I morti sono 29.

A Catania 806 nuovi casi

In isolamento domiciliare si trovano 243.323 persone. A Palermo e provincia sono 712 i nuovi casi per un totale di 152.335 dall'inizio della pandemia. Mentre per quanto riguarda le altre province: Catania 806, Messina 791, Siracusa 224, Trapani 245, Agrigento 164, Ragusa 686, Caltanissetta 248, Enna 64. La Regione comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 83 sono relativi a giorni precedenti al 26 gennaio e che i decessi si riferiscono 1 a oggi, 3 al 30 gennaio, 16 al 29 gennaio, 8 al 28 gennaio e 1 al 23 gennaio.

Il Covid in Italia

Ampliando la panoramica a tutto il Paese, il bollettino di oggi 31 gennaio 2022 fa registrare 57.715 nuovi casi su 478.314 tamponi (antigenici e molecolari) e 349 morti. Il tasso di positività si attesta al 12%. Se il numero delle diagnosi è in discesa (lunedì scorso erano stati notificati oltre 77mila positivi) è in controtendenza il dato degli ospedalizzati che invece tornano a crescere. I pazienti ricoverati con sintomi sono infatti 296 più di ieri, mentre risultano in leggera flessione le terapie intensive (-9 e 112 ingressi nelle ultime 24 ore). In calo anche gli attualmente positivi (-51.211). Le persone in isolamento a causa del virus restano però più di 2,5 milioni. Sul fronte dei contagi i dati degli ultimi giorni fotografano una situazione in leggero miglioramento. La scorsa settimana (tra lunedì e domenica) sono stati accertati 976.223 nuovi positivi, mentre la settimana precedente erano stati 1.165.753.