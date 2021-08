Covid, in Sicilia 1.229 casi e ricoveri in aumento: a Catania +129 contagi

Oggi non si registrano nuovi decessi. Si segnala un ulteriore incremento nei ricoveri, sia quelli in regime ordinario (+24) che quelli in terapia intensiva (+6). Il numero totale dei positivi raggiunge quasi quota 20 mila, con un aumento giornaliero di 1216 casi

Sono 1229 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore: si registra un ulteriore incremento nei ricoveri, sia quelli in regime ordinario (+24) che quelli in terapia intensiva (+6). Fortunatamente oggi non si registrano nuovi decessi. Il numero totale dei positivi raggiunge quasi quota 20 mila, con un aumento giornaliero di 1216 casi. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 324, Catania 129, Messina 225, Siracusa 65, Ragusa 72, Trapani 89, Caltanissetta 82, Agrigento 150, Enna 93.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervistato dal Corriere della Sera, in merito al boom di contagi sull'Isola; "C'è chi rispetta le regole e chi invece ritiene di potere partecipare a un matrimonio con 300 invitati senza che uno solo abbia una mascherina", ancora il governatore secondo cui la possibile zona gialla in Sicilia sarebbe "l'effetto di un comportamento". Così invece Musumeci sulla zona gialla, ormai a un passo, e la questione vaccini. "La situazione è più critica nei reparti ordinari, ma io sono il primo a non volere minimizzare - dice il governatore -. Come è noto in questi due anni ho seguito la linea del rigore. In ogni caso siamo pronti a qualunque scenario. Non mi stancherò fino all’ultimo di lanciare un appello alla vaccinazione da un lato, ai medici di famiglia dall’altro, affinché possano persistere nell’opera di persuasione verso i loro pazienti più riottosi. Perché in Sicilia le vaccinazioni non decollano? Nella fase iniziale siamo state fra le prime regioni per numeri di vaccinati. Anche Figliuolo diceva che eravamo fra le regioni più virtuose, dopodiché sono successi i cinque decessi che certa stampa ha messo in correlazione con AstraZeneca e che hanno dato fiato ai no vax, molto più attivi di chi è propenso al vaccino".