Covid, in Sicilia più di mille nuovi casi: a Catania +296 contagi

Negli ospedali non si arresta l'aumento dei ricoverati (+29 rispetto a ieri). Sette invece i decessi in tutta l'Isola nelle ultime 24 ore, ma se ne aggiungono altri 13 non comunicati nei giorni precedenti

Resta prima in Italia per nuovi contagi la Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono complessivamente 1.121, su 12.565 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19. Gli attuali positivi salgono così a 24.146. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 415, mentre le 20 vittime riportate oggi riguardano decessi registrati nei giorni precedenti (7 il 22 agosto, 7 il 21 agosto, 4 il 20 agosto, 1 il 19 agosto e 1 il 6 agosto). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 729, mentre si trovano in terapia intensiva 88 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 348 a Palermo, 296 a Catania, 4 a Messina, 80 a Ragusa, 67 a Trapani, 133 a Siracusa, 103 a Caltanissetta, 2 ad Agrigento e 88 a Enna.