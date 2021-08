Covid, in Sicilia altri 1.409 nuovi positivi: +314 nella provincia etnea

Ancora sopra quota mille il numero dei nuovi casi in Sicilia: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore il numero dei positivi al coronavirus è cresciuto di 1.409 persone. Con 21.519 tamponi, l’incidenza è scesa al 6,5%, ma la Sicilia vede davvero giallo adesso. Sul fronte ospedaliero, infatti, i ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 11 in più di ieri, 751 (ieri 740), ai quali vanno aggiunti i 102 pazienti in terapia intensiva, dove fortunatamente non si è registrato nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Complessivamente nei nosocomi dell'Isola ci sono 853 pazienti che lottano conto il virus (ieri 842). Un numero che, stando all'ultimo monitoraggio, porta la regione oltre la soglia di allarme: l'11% in terapia intensiva e il 19% in area medica. Nove le persone decedute, ma la Regione fa sapere che quattro si riferiscono al 24 agosto, tre al 23 e due al 12 agosto. I guariti sono 841, per un totale di 236.808 mentre i casi complessivi hanno raggiunto quota 268.573. Quanto alla distribuzione dei nuovi casi per provincia, in cima alla lista c’è Palermo con oltre un quarto dei nuovi casi: 374. Seguono Catania con 314, Messina con 220, Siracusa con 117, Ragusa con 114, Caltanissetta con 92, Agrigento con 90, Enna con 63 e, infine, Trapani con 25.