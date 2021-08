Covid, Sicilia verso la zona gialla: a Catania 181 nuovi positivi

Mentre infuria la polemica per l'ultima ordinanza del presidente della Regione, che impone una lunga serie di divieti a chi non è in possesso del green pass, e mentre l'analisi dei dati dell'ultima settimana mostra che l'incremento dei contagi ha fatto ripiombare l'Isola ai livelli di maggio, il nuovo bollettino diramato dal miistero della Salute conferma che la situazione resta critica. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 881.I tamponi processati sono stati 8.028 con un'incidenza al 10,9%. Preoccupano gli ospedali: sempe più pieni. I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 583 (ieri 538), ai quali si aggiungono i 71 pazienti in terapia intensiva (ieri 68) con sette nuovi ingressi. L'occupazione della terapia intensiva è quindi poco sotto la fatidica soglia del 10% (parametro che porta al passaggio in zona gialla). Complessivamente in ospedale ci sono 654 persone (ieri 606). Arriva invece a 18.079 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare (ieri 17.430). Gli attuali positivi sono 18.733 (ieri 18.036). In 177 sono stati dichiarati guariti, portando il totale da inizio pandemia a 231.471. Le sette nuove vittime invece fanno sì che il conteggio arrivi a 6.148. La divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 184; Catania 181; Messina 95; Siracusa 82; Ragusa 261; Trapani 39; Caltanissetta 4; Agrigento 3; Enna 32.