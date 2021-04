Covid, in Sicilia 1.450 nuovi casi e ricoveri in calo: Catania supera Palermo per nuovi contagi

La Sicilia è la quarta regione d'Italia col più alto numero di contagi: davanti solo Lombardia, Campania e Puglia. Sono 1.450 i nuovi casi Covid individuati nelle ultime 24 ore su 30.427 tamponi, il tasso di positività - 4,7% - è in calo rispetto a ieri (5,2%). Le buone notizie arrivano dal fronte ospedaliero dove, dopo giorni di segno più, il saldo dei posti letto occupati segna un incoraggiante -13. Nello specifico in regime ordinario si trovano ricoverate 1.218 persone (-12), mentre in terapia intensiva 184 (-1) con 10 nuovi ingressi. Dopo l'impennata di ieri (33) anche i decessi tornano negli standard delle ultime settimane, secondo il bollettino del ministero della Salute sull'Isola sono 6 i morti con il Covid nell'ultimo giorno. I guariti sono invece 806, mentre gli attuali positivi aumentano di 642 unità arrivando alla cifra di 24.774. Di questi 23.372 sono in isolamento domiciliare.

Per la prima volta da mesi non è la provincia di Palermo quella con più nuovi contagi. Infatti oggi Catania ne registra 475, mentre il capoluogo 315. Poi Messina (122), Siracusa (165), Trapani (99), Ragusa (40), Caltanissetta (87), Agrigento (95) ed Enna (52).

La campagna vaccinale

I dati sulla somministrazione forniti dal ministero segnalano 12.083 inoculazioni della prima dose e 9.201 seconde dosi. Sono 371.157 le persone in attesa del richiamo. In totale risultano vaccinate 329.207 persone, di cui 241.090 ultra ottantenni. La copertura vaccinale nell'Isola si attesta al 6,63% della popolazione.