Covid, in Sicilia nuovi casi in calo rispetto a ieri: a Catania +158 contagi

Sono 782 i nuovi casi di covid in Sicilia e l'incidenza dei casi su 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni raggiunge quota 100. Sono stati processati 27.588 tamponi nelle ultime 24 ore, si registrano ancora 18 nuovi decessi e 823 guariti, mentre i ricoveri rimangono stabili. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 222, Catania 158, Messina 49, Siracusa 65, Trapani 46, Ragusa 27, Caltanissetta 72, Agrigento 120, Enna 23. Complessivamente rimangono positive 15733 persone, mentre 14880 si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati del bollettino diffuso oggi 20 marzo 2021, dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 nell'isola

Campagna vaccinale

I vaccini somministrati in prima dose oggi sono stati 6.154 e 3.840 richiami: dato in calo rispetto a ieri, giorno dell'ok ad AstraZeneca. Tuttavia i dati di oggi, giorno in cui si è estesa l'operatività degli hub vaccinali fino alle 22 e con possibilità di accedere alla somministrazione senza prenotazione, lasciano intuire una crescita del numero dei vaccinati. La Regione ha comunicato che anche domani sarà possibile vaccinarsi recandosi, anche senza prenotazione, presso gli hub vaccinali. Il target della somministrazione con AstraZeneca è: età 70-79 anni, mondo scuola, forze dell’ordine, soggetti non fragili.