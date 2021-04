Nonostante le sanzioni bar continuava a restare aperto, denunciata titolare

I carabinieri nel corso di un servizio di controllo, nel quartiere di San Cristoforo, hanno constatato che la titolare di un bar, ubicato in via Belfiore, aveva aperto i battenti nonostante la sanzione della chiusura temporenea comminata il giorno preocedente. Infatti, nemmeno 24 ore prima, i militari di piazza Dante avevano riscontrato diverse violazioni alle normative anti Covid come la consumazione dei clienti all'interno del locale. Così la donna è stata denunciato all'autorità giudizaria per l'inosservanza dei provvedimenti.