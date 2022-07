Covid, il monitoraggio di Gimbe: "Catania tra le 38 province con più contagi"

Nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio i nuovi casi di Covid-19 sono stati 595.349, con un aumento del 55 per cento rispetto alla settimana precedente. I contagi settimanali crescono in tutte le regioni e sono 38 le province italiane che contano più di mille casi per 100mila abitanti. La crescita va di pari passo a un aumento del 33 per cento del numero dei tamponi totali: da 1,6 milioni a 2,1 milioni. Catania è tra le città in cui si registrano mille casi per 100mila abitanti: ammontano a 1.148 i contagi settimanli in città. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Lo studio

"L'aumento dei nuovi casi settimanali - dichiara il presidente Gimbe Nino Cartabellotta - per la terza settimana consecutiva supera il 50 per cento, con un tempo di raddoppio di dieci giorni". Aumentano anche le reinfezioni, che in una settimana sono state 30.941, pari al 9,5 per cento dei contagi totali, a fronte delle 8,4 per cento dei 7 giorni precedenti. Si registra, naturalmente, un aumento del tasso di positività, che sale dal 14,1 per cento al 17,1 per cento per i tamponi molecolari e dal 26,2 per cento al 29,8 per cento per gli antigenici rapidi. "Nella settimana 29 giugno-5 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 595mila, con una media che supera gli 85mila casi al giorno", osserva Cartabellotta. Tutte le Regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi: dal 24,7 per cento della Sardegna al 95,9 per cento della Lombardia. Rispetto alla settimana precedente, in tutte le Province si rileva un aumento percentuale dei nuovi casi di Covid-19, che vanno dal +11,1 per cento di Cagliari al +120,7 per cento di Sondrio.

Le 38 province in cui si registrano mille casi per 100mila abitanti

Napoli (1.433), Lecce (1.395),Cagliari (1.270), Brindisi (1.262), Salerno (1.235), Padova (1.234), Siracusa (1.230), Latina (1.224), Caserta (1.222), Rimini (1.209), Roma (1.207), Chieti (1.164), Perugia (1.163), Forli'-Cesena (1.160), Catania (1.148), Ravenna(1.146), Sud Sardegna (1.143), Bari (1.134), Teramo (1.130), Pescara (1.122),Venezia (1.121), Treviso (1.105), Messina (1.093), Vicenza (1.081), Oristano(1.078), Ragusa (1.076), Ascoli Piceno (1.068), Rovigo (1.068), Palermo(1.068), Barletta-Andria-Trani (1.056), Taranto (1.055), Belluno (1.052),Agrigento (1.048), L'Aquila (1.047), Frosinone (1.035), Pavia (1.032), Ancona(1.008) e Matera (1.008).