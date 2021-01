Covid, controlli a tappeto della polizia nelle strade: elevate 5 sanzioni

Controlli per 50 persone, cui sono state ritirate le relative autocertificazioni, e per 30 veicoli, nonché verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada

Nelle scorse giornate, visto anche l’incremento dei contagi avvenuto nel capoluogo etneo, sono stati predisposti a cura della Questura. mirati posti di controllo con l’impiego di ulteriori equipaggi impegnati nel pattugliamento della città. I posti di controllo, in fascia oraria pomeridiana e serale, sono stati in alcune zone della città ritenute maggiormente sensibili quali Piazza Mancini Battaglia, Piazza Eroi d’Ungheria, Piazza Palestro, Piazza San Placido, Largo Serafino Amabile Guastella. In tal modo è stato possibile procedere al controllo di 50 persone, cui sono state ritirate le relative autocertificazioni, e di 30 veicoli, nonché verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, procedendo ad elevare 5 sanzioni e a sequestrare un autoveicolo per mancanza della prescritta copertura assicurativa.