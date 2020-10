Covid e prevenzione: controlli a Bronte e Maniace

I carabinieri delle stazioni di Bronte e Maniace con il supporto dei colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, nell’ambito delle coordinate attività disposte per garantire l’osservanza delle norme sul contenimento epidemico da coronavirus, hanno attuato una serie di servizi di controllo nei rispettivi territori di competenza. In particolare nel corso dell’attività i militari hanno proceduto al controllo di 13 esercizi pubblici, di 28 veicoli, identificato 45 persone, hanno inoltre contestato la prevista sanzione amministrativa nei confronti di due giovani che, non conviventi ma a bordo della stessa autovettura, erano privi della mascherina protettiva. I militari del Nucleo Radiomobile, nel corso dell’attività svolta per garantire il rispetto delle norme del C.d.S. hanno imposto l’alt al guidatore di una Fiat Panda, un 45enne di Maletto che, visibilmente alterato dai fumi dell’alcol, è stato sottoposto all’esame strumentale dell’etilometro che ha confermato come il tasso rilevato fosse di molto superiore al consentito, motivo per il quale è stato denunciato per guida in stato d’alterazione da sostanze alcoliche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.