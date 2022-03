Covid, in Sicilia sono più di 6 mila i nuovi contagi: 20 i morti

Altri 6.481 casi Covid nelle ultime 24 ore e 20 decessi. Sono questi i numeri salienti del bollettino di oggi diramato dal ministero della Salute che riguardano la Sicilia. Il tasso di positività, su 46.599 tamponi processati sfiora il 14%. Dopo giorni torna a scendere il numero di ricoverati in ospedale: nei reparti non gravi ci sono 927 persone (-19), mentre in terapia intensiva ci sono 62 pazienti (+3) e si registrano otto nuovi ingressi. I guariti sono 6.949, mentre gli attuali positivi sarebbero 239.409.

Altri 20 sono invece i decessi comunicati: di questi 12 si riferiscono agli ultimi tre giorni, mentre i restanti 8 a giorni precedenti. La suddivisione dei casi per provincia è falsata dal fatto che la Regione inserisce nel computo ben 2.108 contagi che risalgono a giorni precedenti al 22 marzo.

Il Covid in Italia

L'ultimo report del ministero della Salute registra 76.260 nuovi contagi e 153 morti. Con 513.774 tamponi processati, il tasso di positività è al14,8%. Salgono le terapie intensive (+11) e calano i ricoverati (-30). L'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica da parte di pazienti Covid risale al 14% in Italia (un anno fa era al 42%) e, in 24 ore, cresce, raggiungendo valori superiori al 20% in 9 regioni (Calabria al 34%). L'occupazione delle terapie intensive, invece, è ora stabile al 5% in Italia a fronte del 39% raggiunto un anno fa, ed è sotto il 10% in tutte le regioni. Lo indicano i dati Agenas del 22 marzo 2022. Intanto l'Oms nell'ultimo report settimanale avverte che la variante Omicron 2 è diventata dominante e che è aumentato il numero di nuovi casi di Covid-19 a livello globale (+7%), mentre sono in calo le vittime con un -23% negli ultimi 7 giorni.