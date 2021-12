Covid, boom di tamponi in Sicilia e nuovo record di contagi: +659 a Catania

Si sfiorano i tremila casi Covid in Sicilia. Precisamente nella giornata di ieri sono state 2.819 (nuovo record) le persone trovate positive su 50.332 tamponi effettuati, con un tasso del 5,5%. Torna a salire purtroppo anche il numero dei decessi, che sono 28. Sempre in aumento i ricoveri negli ospedali: nell'Isola ci sono 685 pazienti nelle aree non gravi (+28) e 88 in terapia intensiva (+7) dove si registrano nuovi 9 ingressi.

La Regione nel consueto bollettino precisa che i decessi riportati sono da attribuire ai giorni 28 dicembre (1), 27 (5), 26 (13), 25 (3), 24 (5) e 8 (1). I guariti sono 512, mentre gli attuali positivi superano quota 30 mila, diventando 32.143 (+2.279).

La mappa dei contagi per provincia: Catania (659),Palermo (445), Messina (469), Siracusa (194), Trapani (180), Ragusa (207), Caltanissetta (183), Agrigento (248) ed Enna (234).

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino di oggi martedì 28 dicembre 2021 fa registrare 78.313 nuovi casi di Covid-19 su 1.034.677 di tamponi (antigenici e molecoolari) analizzati per un tasso di positività del 7,5%. I decessi sono stati 202. Sono i dati più alti della quarta ondata dell'epidemia e per quanto riguarda le diagnosi il dato in assoluto più alto dall'inizio della pandemia. Preoccupante il trend degli ospedalizzati: +19 il saldo delle terapie intensive, ma sono stati 119 gli ingressi nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari ci sono invece 366 pazienti in più (ieri l'aumento era stato di 503 pazienti). Da segnalare il caso della Lombardia che da sola fa segnare più di un terzo dei contagi totale e +159 ricoveri rispetto a ieri.

Bollettino coronavirus: i dati di oggi 28 dicembre 2021

Nuovi casi: 78.313 (ieri 30.810, martedì scorso 30.798)

Tamponi (antigenici e molecolari): 1.034.677

Decessi: 202

Ricoverati con sintomi: +366, totale 10.089

Ricoverati in Terapia Intensiva: +19, totale 1.145

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 119

Attualmente positivi: +61.352, totale 598.856

Dimessi/Guariti: 16.746

Totale casi: 5.756.412

Totale decessi: 136.955

