Covid: in Sicilia contagi stabili, continuano a calare i ricoveri in ospedale

n Sicilia i nuovi casi Covid sono 1.727, su 15.168 tamponi processati. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi passa dall'11,2% % all'11,3%. Nove invece i morti comunicati oggi: 5 si riferiscono a ieri, uno al 26 maggio, uno al 25 e uno al 23. Un decesso risale allo scorso febbraio. Il totale delle vittime sale a 10.924. Invece i guariti sono 2.500, per cui gli attuali positivi diventano 73.569 (-410).

Scarica il bollettino completo in pdf

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 521 (-11). Calano i posti letto occupati in terapia intensiva sono 19 (ieri i pazienti erano 32), con un solo nuovo ingresso. Sono 73.029 i pazienti in isolamento domiciliare.

I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 471 casi, 554 a Catania, 251 a Messina, 215 a Siracusa, 155 ad Agrigento, 167 a Trapani, 136 a Ragusa, 116 a Caltanissetta, 34 a Enna. Il totale fa 2.099 perché 372 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti a z (di cui x relativi al z maggio), anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 18.255 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, su 193.183 tamponi effettuati. Il tasso di positività quindi è al 9,4%. Sono 66 i morti (compresi alcuni riconteggi). Sul fronte dei ricoveri i pazienti in terapia intensiva sono in totale 250, con 14 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 5.348. L'occupazione degli ospedali dunque continua a calare. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 28 maggio.