Covid, in Sicilia nuovi casi ancora in calo: sono 3.462, scendono anche i ricoverati

Meno contagi rispetto a ieri. Sono 3.462 i nuovi casi Covid individuati in Sicilia sui 25.118 tamponi processati nelle ultime 24 ore, col tasso di positività che scende ancora al 13%. Si registra anche oggi un miglioramento della situazione ospedaliera: i ricoveri nei reparti ordinari passano dagli 850 di ieri agli 826 di oggi, mentre in terapia intensiva - dove ci sono stati due nuovi ingressi - si trovano 48 pazienti (+1). I morti invece sono 19, di cui 16 riferiti agli ultimi 4 giorni e i restanti nei giorni precedenti.

Ci sono pure 6.449 guariti, per cui gli attuali positivi scendono a 122.198 (-2.463). Nelle province sono caricati 543 contagi relativi a giorni precedenti, questo il dettaglio: Palermo 940, Catania 911, Messina 429, Siracusa 357, Trapani 410, Ragusa 274, Caltanissetta 217, Agrigento 387, Enna 80.

Il Covid in Italia (Fonte Today)

Il nuovo bollettino del ministero della Salute registra 58.861 casi e 133 decessi. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 7.631 contagi, seguita da Campania (+6.662), Veneto (+6.121), Lazio (+5.595) ed Emilia Romagna (+5.379). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.409.183. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 60.951 (ieri 55.773) per un totale che sale a 14.998.689. Gli attualmente positivi sono 1.689 in meno (ieri +14.130), arrivando complessivamente a 1.247.117. Di questi, 1.236.804 sono in isolamento domiciliare.

