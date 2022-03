Covid, in Sicilia altri 4.411 contagiati: i ricoverati non gravi scendono sotto quota mille

Sono 4.411 i nuovi casi Covid in Sicilia, individuati sui 33.854 tamponi processati. Il tasso di positività, ieri al 9,8%, sale al 13%. Continua spedita la discesa dei posti letto occupati in ospedale da malati Covid, secondo il bollettino odierno nei reparti ordinari ci sono 967 persone (-39), mentre in terapia intensiva i pazienti sono 67 (+2) con 7 nuovi ingressi.

I decessi comunicati sono invece 18, di questi 13 sono riferiti agli ultimi due giorni e gli altri invece a giorni precedenti. Buon numero di guariti (15.379), per cui gli attuali positivi diventano 222.408 (-9.874). I casi per provincia sono così suddivisi: Palermo (1250), Catania (894); Messina (996), Siracusa (464), Ragusa (403), Trapani (640), Agrigento (537), Caltanissetta (256) e Enna (83). La Regione precisa che nel computo dei contagi per provincia sono stati inseriti 1.112 casi relativi a giorni precedenti al primo marzo.

La situazione nel resto d'Italia

Secondo il nuovo bollettino coronavirus sono 41.500 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore e 185 i morti. Emerge dai dati aggiornati sull'emergenza. In totale sono 155.399 le vittime. Gli attualmente positivi sono 1.041.462. Scesi sotto quota 10 mila (9.954) i ricoverati con sintomi con coronavirus e calati anche i pazienti in terapia intensiva che in totale sono 681

I numeri del bollettino