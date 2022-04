Covid, in Sicilia altri 1.993 casi: ma nell'ultima settimana i contagi sono in calo

Sono 1.993 i nuovi casi di Coronavirus censiti nelle ultime 24 ore in Sicilia su un totale di 16.604 tamponi processati, con l'indice di di positività che sale al 12% (ieri era all'11,3%). Lo riporta il bollettino del ministero della Salute, che colloca la nostra Isola al nono posto in Italia.

Il numero dei ricoverati complessivi sale a 1.074 (+32), dei quali 1.013 in area medica (+36) e 61 in terapia intensiva (-4). Dei 5 decessi riportati oggi nel bollettino, 4 sono avvenuti ieri e uno nella giornata di sabato. Il totale delle vittime siciliane del virus sale così a quota 10.142. Mentre oggi si contano 2.801 i guariti. In discesa gli attuali positivi (-114), per un totale di 186.948.

Ecco la situazione provincia per provincia: 760 i nuovi casi registrati a Palermo, 487 a Messina, 322 a Trapani, 292 a Catania, 253 ad Agrigento, 159 a Ragusa,170 a Enna, 137 a Siracusa e 112 a Caltanissetta. Il totale fa 2.692 perché 699 casicomunicati oggi - precisa la Regione - si riferiscono a giorni precedenti al 3 aprile (617 del 2 aprile e 71 del primo aprile).

La situazione in Italia

In Italia sono 30.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 125, in aumento rispetto a ieri. Sono 1.274.305 le persone attualmente positive al Covid, 9.711 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.877.144 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.909. I dimessi e i guariti sono 13.442.930, con un incremento di 40.915 rispetto a domenica. Sono 211.214 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Domenica erano stati 364.182. Il tasso di positività è al 14,5%, in lieve calo rispetto al 14,7% di domenica. Sono 483 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.241, ovvero 224 in più rispetto a domenica