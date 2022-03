Covid in Sicilia, sono 6.748 i nuovi contagi e 18 i morti: in calo i ricoveri

Sono 6.748 i nuovi casi Covid in Sicilia su 39.831 tamponi processati e 18 i morti nel bollettino di oggi diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività è al 16,9% (ieri sfiorava il 14%). Anche oggi scende il numero di ricoverati in ospedale: nei reparti non gravi ci sono 920 persone (-7), mentre in terapia intensiva ci sono 63 pazienti (+1) e si registrano tre nuovi ingressi. I guariti sono 12.136, mentre gli attuali positivi sarebbero 234.895 (4.514 in meno rispetto al giorno precedente). I dati confermano la tendenza a un aumento dei contagi come riportato anche dal bollettino settimanale diffuso oggi dalla Regione.

La Regione fa sapere che dei 18 decessi comunicati oggi, sei si riferiscono al 23 marzo, nove al 22 marzo, uno al 4 marzo e uno al 18 febbraio. Questi invece i nuovi casi per provincia: Palermo 2.083; Catania 1.077; Messina 1.393; Siracusa 541; Agrigento 838; Ragusa 494; Trapani 658; Caltanissetta 375; Enna 181. Il totale fa 7.640 perché - precisa la Regione - ci sono 892 casi relativi a giorni precedenti, che sono stati "caricati" nelle province, anche se non si specifica in quali.

Il Covid in Italia

Allargando lo sguardo a tutto il Paese, sono 81.811 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 76.260. Le vittime sono invece 182 (ieri erano state 153). Sono 545.302 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 513.744. Il tasso di positività è al 15%, in lieve aumento rispetto al 14,8% di ieri. Sono invece 447 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.029, 90 in più rispetto a ieri. Sono 1.245.803 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 18.913.