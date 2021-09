Covid, lieve flessione dei contagiati: 1024 casi in Sicilia, +139 a Catania

Sono 1.024 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 176 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.242 test. Il tasso di positività sale ancora passando dal 6,5 al 7,1%. Negli ospedali sono ricoverate 965 persone, stesso numero di ieri, mentre in terapia intensiva ce ne sono 120 (+3). Dieci i morti segnalati dalla Regione: 4 risalgono a ieri, 5 a venerdì e uno a giovedì. I guariti giornalieri sono 837.

I dati nelle nove province siciliane

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati in base alle province: 379 a Palermo, 158 a Siracusa, 139 a Catania, 107 a Ragusa, 88 a Caltanissetta, 70 a Trapani, 50 ad Agrigento, 21 a Enna, 12 a Messina.

La situazione nel resto d'Italia

In tutta Italia sono 5.315 i nuovi positivi. Ieri erano stati 6.157. Sono 49 le vittime in un giorno (ieri 56). Sono stati effettuati 259.756 test (ieri 331.350), il tasso di positività è del 2% (ieri 1,8%). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.571.440, i morti 129.515. I dimessi e i guariti sono 4.305.223, con un incremento di 5.602 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.702, con un decremento di 337 casi nelle ultime 24 ore. Sono 572 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.216 (12 persone in più rispetto a ieri).