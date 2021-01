Covid, si attende decisione sulla riapertura delle scuole: continuano le vaccinazioni

Sono 6.203 le persone che ieri in Sicilia hanno ricevuto il vaccino anti-covid. Dall'avvio della campagna vaccinale nell'Isola sono già state somministrate, complessivamente, oltre 35mila dosi di farmaco su altrettanti cittadini rientranti nel target attuale previsto dal Piano nazionale. Il bollettino dei dati relativo alla giornata dell'Epifania ha destato preoccupazione visto l'aumento dei nuovi casi registrati e il numero ancora in salita dei morti. "La crescita dei contagi non è inattesa - ha commentato l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza che ieri ha partecipando alla riunione del Cts insieme con l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla - E' il risultato di comportamenti che tutti abbiamo avuto modo di rilevare e documentati anche da alcune immagini arrivate dalle nostre citta'. Se da un lato osserviamo, fortunatamente, un'incidenza non critica dei ricoveri ospedalieri, dall'altro e' opportuno prevedere concrete azioni contenitive parametrate alla situazione".