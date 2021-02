Covid, ancora vigente divieto stazionamento in piazza Duomo e San Giovanni Li Cuti

Coerentemente alle disposizioni nazionali e a quanto concordato nella riunione prefettizia del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il sindaco Salvo Pogliese evidenzia come sia ancora vigente il divieto di stazionamento per le persone nei gradoni della fontana dell’Elefante di piazza Duomo, il venerdì dalle ore 16 e sabato e domenica dalle ore 9.00 e fino alle ore 22.00. Al fine di evitare situazioni di assembramento senza intralciare lo svolgimento delle attività commerciali, analoga ordinanza è valida anche per il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, sabato e domenica dalle ore 9 e sino alle ore 18. Resta salvo l’ordinario transito pedonale e la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e a tutte le altre attività consentite, oltre alle abitazioni private.