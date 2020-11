Covid, Fials: "Pazienti positivi trasportati all'ospedale di Acireale non ancora attrezzato"

La segreteria provinciale della Fials di Catania segnala "momenti di forte disagio e difficoltà, nel pomeriggio di ieri, all'ospedale Santa Venera di Acireale, perchè sono giunte ambulanze con pazienti affetti da covid dalla Rsa di Mirabella Imbaccari, ma l'ospedale non è ancora attrezzato per accogliere pazienti che hanno contratto il virus e la prevista trasformazione in ospedale covid non è ancora avvenuta".

La Fials, guidata da Agata Consoli, vuole capire "chi ha dato l'autorizzazione al trasferimento di queste ambulanze visto che l'ospedale ancora non è attrezzato, non c'è un percorso alternativo, il personale sanitario non è stato preavvisato e preparato agli accessi covid. Persino altri pazienti che sarebbero stati spostati in vista della trasformazione covid, oggi sono stati trasferiti improvvisamente in altro reparto".