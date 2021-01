Covid, a Giarre previste tre giornate di screening

L’Asp di Catania, con una nota indirizzata al sindaco di Giarre Angelo D’Anna, riscontrando una specifica richiesta dello scorso 5 gennaio 2021, ha confermato che in data 15, 16 e 17 gennaio 2021, presso la zona artigianale di Giarre, dalle ore 09.alle 13 ed dalle ore 14 alle 18 sarà effettuato uno screening a mezzo di tamponi rapidi antigenici per la prevenzione e l’accertamento di casi positivi al Covid 19. I soggetti coinvolti dovranno compilare un apposito modulo (da consegnare al Medico che effettua il test. Il commento del sindaco Angelo D’Anna: “Dopo aver concordato con le autorità sanitarie il rinvio dei controlli inizialmente previsti per il mese di Dicembre 2020, da venerdì 15 a domenica 17, presso la zona artigianale, sarà effettuato uno screening per la prevenzione del contagio dai Covid 19 agli studenti con i loro familiari, al personale docente e non docente, al fine di garantire una auspicata ripresa delle lezioni in presenza in sicurezza. Inoltre, nello spirito del progetto attivato tra l’Amministrazione Regionale e l’ANCI si è concordata la possibilità di estendere lo screening a commercianti ed artigiani e, compatibilmente con l’afflusso delle persone, anche agli anziani e a coloro che per esigenze personale avvertono l’urgenza del controllo. Sarà chiesta alla CRI e ai Volontari Comunali di Protezione Civile la loro collaborazione per disciplinare l’afflusso delle persone e ogni altro aiuto. Questo importante momento di controllo diffuso si aggiunge alle centinaia di tamponi effettuati nelle scorse settimane dai medici dell'USCA. A loro ed ai medici dell'Asp che opereranno questo fine settimana vanno i nostri ringraziamenti”.