Covid, in Sicilia 416 posti di terapia intensiva entro il 30 novembre

"Sono complessivamente 416 i posti letto di terapia intensiva che saranno attivati in Sicilia entro il 30 novembre, 2.384 quelli di degenza ordinaria e 812 quelli per i casi a bassa complessita'". Lo afferma la presidente della sesta commissione dell'Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, a margine dell'audizione dell'assessore per la Salute Ruggero Razza sul potenziamento delle strutture Covid nell'isola.

"L'assessore Razza - aggiunge La Rocca Ruvolo - ha illustrato la pianificazione dei posti letto per i pazienti Covid già valutata positivamente dal Comitato tecnico scientifico regionale. Il piano individua tre livelli di complessità per affrontare la gestione dei pazienti che necessitano di cure ospedaliere. E' stata prevista anche una pianificazione per la bassa complessità finalizzata a garantire un adeguato turn over nei reparti per acuti, valorizzando così l'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e garantendo un utilizzo più adeguato delle risorse disponibili".

"La pianificazione - sottolinea - è programmata in assenza del blocco dei ricoveri ordinari e delle normali attività di day hospital e ambulatoriali. Per quanto riguarda la programmazione del possibile ulteriore aumento dei posti letto necessari per terapie intensive puo' essere garantita dalla riconversione di sale operatorie".