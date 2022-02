Covid, in Sicilia le vittime diventano più di 9 mila: +1.065 nuovi contagi Catania

In Sicilia le vittime del Covid diventano più di 9 mila mentre i nuovi casi, registrati nelle ultime 24 ore, sono 5.945 e 38.308 i tamponi processati. Invariato il tasso di positività che si attesta al 15,5%, mentre crescono ancora gli attuali positivi che sono 278.798 (1.114). I decessi comunicati nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono 42: nel report odierno però viene puntualizzato che solo 11 sono avvenuti ieri, 25 il 10 febbraio, mentre gli altri sono relativi ai giorni precedenti (alcuni addirittura a gennaio). Il totale delle vittime sale a 9.024. Tornano a salire i guariti: sono 4.789.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti non gravi sono 1.308, 15 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 115 pazienti (-1), con 6 nuovi ingressi. Sono 277.375 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 1.187 casi, Catania 1.065, Messina 1.060, Siracusa 750, Ragusa 416, Trapani 446, Caltanissetta 357, Agrigento 496, Enna 168.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 62.231 i nuovi contagi accertati in Italia nelle 24 ore. Nello stesso intervallo sono stati registrati 269 decessi. I dati sono contenuti nel report del ministero della Salute, che monitora l'andamento della pandemia Gli attuali positivi sono in calo: -55.511 rispetto a ieri arrivando a 1.695.614. I tamponi processati sono stati 587.645 e la positività è al 10,6%.

Quanto alla situazione ospedaliera si segna un miglioramento. Nei reparti ordinari si passa da 16.824 ricoverati di ieri ai 16.310 di oggi quindi -514. I letti occupati in terapia intensiva sono 1.223, 42 in meno di ieri, con 68 nuovi ingressi

Intanto l'Istituto superiore di Sanità conferma la protezione data dal vaccino. La mortalità per Covid fra i non vaccinati è 23 volte più alta rispetto a chi è protetto con la terza dose. Secondo quanto scrivono gli esperti Iss, il tasso di mortalità per Covid standardizzato per età per i non vaccinati è di 103 decessi per 100mila abitanti ed è 9 volte più alto rispetto a quello dei vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (12 decessi per 100.000 abitanti) e 23 volte più alto rispetto a quello dei vaccinati con booster (4 decessi/100.000).

