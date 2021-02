Covid, la Commissione Sanità lancia appello per donazione plasma iperimmune

“Serve plasma iperimmune da soggetti vaccinati, e tutti possono donare”. A lanciare l'appello è la IV commissione Sanità, presieduta da Sara Pettinato, che raccoglie la richiesta del direttore del Servizio trasfusionale dell'ospedale Garibaldi centro, Nuccio Sciacca. “Nel trattamento di soggetti affetti da Covid - afferma Pettinato - oggi abbiamo maggiore consapevolezza riguardo alla reale efficacia dell'utilizzo del plasma iperimmune, e l'Arnas Garibaldi in Sicilia ha fatto da apripista”. “Il plasma iperimmune – spiega Sciacca – deve avere due caratteristiche: essere somministrato al paziente in fase precoce, non oltre 6-8 giorni dalla comparsa dei sintomi, con la capacità ventilatoria autonoma, e soprattutto, come sosteniamo nella 'battaglia' che al Garibaldi ci siamo intestati sin dall'inizio, deve essere titolato, cioè avere una concentrazione di anticorpi neutralizzanti di almeno 1:160. Grazie all'accordo di collaborazione che Arnas Garibaldi ha stretto con il laboratorio di Microbiologia del Policlinico San Matteo di Pavia, siamo in grado di individuare il titolo 'in vivo': ogni settimana mandiamo i nostri campioni di plasma che vengono messi direttamente a contatto con il virus e l'attendibilità del risultato è sovrapponibile alla realtà”. “Perché donare il plasma? – prosegue Sciacca- Innanzitutto per continuare ad aiutare i pazienti che hanno bisogno del plasma come cura, nei reparti delle malattie respiratorie, infettivi, di rianimazione o geriatria, e allo stesso tempo per studiare e determinare la risposta immunitaria del vaccino, dando così da Catania un importante contributo scientifico alla comunità internazionale, perché non ci sono ancora dati reali sulla durata o sul tipo di risposta immunitaria del vaccino, nel quale riponiamo grandi speranze per sconfiggere il virus”. “L’appello per donare il plasma - sottolinea Pettinato - va soprattutto agli operatori sanitari già vaccinati”. Il centro trasfusionale del Garibaldi centro, raggiungibile telefonicamente al numero 095 7594000, è aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, e la domenica solo di mattina.